TJ mantém condenação do ator Dado Dolabella O Tribunal de Justiça do Rio manteve a condenação do ator Dado Dolabella a 2 anos e 9 meses de prisão em regime aberto por agressão à atriz Luana Piovani e à camareira Esmeralda de Souza, em 2008. A briga aconteceu em uma boate da Gávea, zona sul. O ator foi denunciado por infringir a Lei Maria da Penha, que pune a violência doméstica, e condenado em agosto de 2010 pelo 1.º Juizado de Violência Doméstica Familiar contra a Mulher do Rio. Dado recorreu e o TJ manteve a pena, anteontem. Cabe recurso.