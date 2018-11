Tiroteio termina com um morto e dois feridos no Brooklin

Um bandido foi morto, um policial foi baleado e outro criminoso acabou detido, por volta das 21h30 de quinta-feira, 12, em uma troca de tiros entre policiais militares das Rondas Ostensivas com Auxílio de Motocicleta (Rocam) e dois ocupantes de um veículo na esquina da Avenida Morumbi com a Rua Jaceru, em Vila Gertrudes, na zona sul de São Paulo.Mesmo não apresentado queixa de roubo, o carro foi parado pelos policiais. Um dos dois suspeitos, armado com uma pistola .40, desceu veículo atirando contra os PMs, atingindo de raspão o queixo do cabo Jorge, que foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Evaldo Foz e liberado.O criminoso armado, um rapaz de aproximadamente 25 anos, que não portava documentos, foi baleado no revide e morreu quando era atendido no pronto-socorro do Hospital Regional Sul.O outro ocupante do veículo, um jovem de 16 anos, se entregou. Agora a polícia vai entrar em contato com o proprietário do veículo para tentar esclarecer por que o carro dele estava nas mãos dos dois jovens.