Tiroteio no Alemão faz Exército mandar reforço

Intenso tiroteio causou pânico entre os moradores do Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, ontem à noite. Foram usadas granadas e armas de grosso calibre. A família de uma adolescente de 15 anos afirmou que a menina morreu atingida na cabeça por bala perdida durante o tiroteio. Segundo Carla da Silva, sua sobrinha Ana Lúcia da Silva teve morte cerebral. Nenhum órgão oficial confirmou a versão. Um morador de 47 anos ficou ferido, sem gravidade.

De acordo com a Força de Pacificação, inicialmente aconteceu um confronto entre traficantes da comunidade do Adeus, da Serra da Misericórdia e da Grota. Segundo moradores, depois os criminosos teriam se voltado contra os militares que ocupam o complexo e então teriam havido confrontos localizados entre a Força de Pacificação e os criminosos. O Exército não confirmou esse enfrentamento.

Para evitar que passageiros fossem atingidos por tiros, o teleférico recém-inaugurado no morro parou. Vias de acesso foram interditadas pelo Exército.

Dois blindados do Exército e um do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da PM foram levados ao complexo. A tropa que ocupa o morro, integrada por cerca de 1.800 pessoas, foi reforçada por mais cem soldados. O tiroteio cessou às 23h, segundo moradores.

A prisão de sete pessoas após novo confronto com a Força de Pacificação no Alemão, na noite de anteontem, e um vídeo divulgado ontem pelo Exército em que dois homens aparecem armados e vendendo drogas na Vila Cruzeiro mostram que traficantes estão voltando a desafiar as autoridades em comunidades pacificadas.

O conflito de anteontem começou, segundo o Exército, após manifestação pacífica de moradores contra a atuação de militares no distúrbio de domingo no Morro da Alvorada - que terminou com dez feridos. Segundo o Exército, motoboys fizeram ameaças e os militares reagiram.

Prisões. Três policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) dos Morros da Coroa, Fallet e Fogueteiro, no Rio Comprido (zona norte), foram presos anteontem à noite com R$ 13 mil, cuja origem não souberam explicar. / COLABORARAM ROBERTO GODOY, ALFREDO JUNQUEIRA e TIAGO ROGERO