Tiroteio entre PMs e assaltantes deixa dois feridos em Perdizes

SÃO PAULO - Duas pessoas ficaram feridas em um tiroteio no bairro de Perdizes, na zona oeste de São Paulo, na tarde deste domingo, 6. Segundo a Polícia Militar, assaltantes tentaram invadir o escritório de um comerciante de joias, mas fugiram em mais de um veículo ao notar a aproximação de policiais.

O caso ocorreu por volta das 16 horas na Rua Samuel Morse. Dois criminosos tentaram escapar pela Rua Clélia e, durante a fuga, houve a troca de tiros com os policiais.

Um homem que caminhava na Avenida Francisco Matarazzo, nas imediações do shopping West Plaza, foi atingido no braço direito e no abdome. Uma mulher que também andava na via foi atingida de raspão. As vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, na região central.

De acordo com o hospital, Antonio Carlos Lima, de 57 anos, foi submetido a uma cirurgia, está estável e não tem previsão de alta. Carolina Victoria Montenegro, de 19 anos, teve alta ainda neste domingo, por volta das 18h40.

Após a troca de tiros, os dois homens abandonaram o carro e fugiram a pé. No veículo, os policiais encontraram dois fuzis, que foram apreendidos.

Outros policiais militares, que também acompanhavam a ocorrência, conseguiram prender um suspeito, que estava com uma pistola e coletes à prova de balas. O caso foi registrado no 23º DP (Perdizes).