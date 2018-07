Tiroteio em Moema acaba com dois ladrões baleados

Segundo o delegado Osvaldo Nico Gonçalves, o policial deixava a agência bancária por volta das 16h30 quando foi abordado pela dupla. Ele sacou a pistola calibre 40 e acertou dois tiros no peito de José Aparecido Lopes Dantas, de 33 anos. Também baleou a perna do comparsa de Dantas, ainda não identificado.

Os assaltantes estavam em uma moto Honda Titan preta e, mesmo feridos, conseguiram fugir, deixando um rastro de sangue pelas ruas de Moema. No cruzamento da Avenida Santo Amaro com a Rua Graúna, o comparsa abandonou Dantas e a moto. Para continuar a fuga, ele assaltou um carro, levando consigo o motorista. Policiais vasculhavam a região à noite em busca do ladrão e da vítima. Dantas foi levado ao Hospital São Paulo, onde foi atendido. De acordo com o delegado, ele já havia sido preso anteriormente, acusado de roubo.