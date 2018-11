Termina coleta de dados da caixa-preta do Airbus da TAM Dois oficiais da Aeronáutica que estavam em Washington acompanhando a análise das caixas-pretas do Airbus 320 da TAM embarcaram hoje rumo a Brasília com o relatório sobre o conteúdo das duas caixas-pretas, informam fontes de Brasília. Um dos oficiais seria o Coronel Fernando Camargo, do Cenipa, que liderou as investigações.