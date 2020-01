Terceiro ato do MPL contra aumento das tarifas é marcado por confronto com a PM

SÃO PAULO - Três pessoas foram detidas nesta quinta-feira, 16, em ato do Movimento Passe Livre no centro da cidade, na região da Praça da República. A manifestação foi marcada por confronto com a polícia, que disparou balas de borracha e usou bombas de efeito moral contra os manifestantes. Os acessos à estação República do metrô foram fechados. A PM não informou o motivo das detenções.

Alegando as condições de trânsito e os alagamentos na cidade, a Polícia Militar impediu a passeata, que sairia do Teatro Municipal em direção à Avenida Paulista. Um mediador da corporação informou ao grupo de dezenas de pessoas que eles poderiam se concentrar em frente ao Teatro, mas que não deveriam sair dali.

Sustentando que o trajeto já havia sido apresentado previamente e o direito à manifestação, o grupo se esquivou da barreira montada por dezenas de policiais e seguiu do Teatro até a Praça da República. No caminho, os policiais voltaram a tentar impedir a passeata, o que causou confusão na altura da Avenida São João.

O ato seguiu até a Praça da República, onde encontrou reforço policial composto por agentes do Batalhão de Ações Especiais (Baep). Foi o terceiro protesto do MPL deste ano contra a alta da tarifa do transporte público, que desde 1º de janeiro passou de R$ 4,30 para R$ 4,40. Eles criticam o aumento e pedem melhoria na prestação do serviço à população.

Por volta de 20h, a PM voltou a usar bombas e dispersou um grupo que estava na Avenida Ipiranga. Houve correria pelas ruas adjacentes, como a Rua Barão de Itapetininga, onde estabelecimentos foram fechados às pressas. Em meio à confusão, uma agência bancária foi depredada na rua Sete de Abril. Logo depois, o ato se dispersou.

Na concentração do ato, a integrante do MPL Gabriela Dantas afirmou que o MPL deve continuar fazendo outros protestos. "Vamos ficar firmes, não vamos sair da rua. Não vamos baixar a cabeça diante da repressão", afirmou. Os outros dois protestos terminaram em confusão na semana passada quando o grupo chegou a estações de metrô.