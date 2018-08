Tentativa de assalto deixa um baleado no Morumbi, em SP

SÃO PAULO - Dois assaltantes fizeram um arrastão por volta das 7h15 desta quarta-feira, 1, no bairro do Morumbi , zona sul de São Paulo.

Os criminosos que estavam em uma moto abordaram motoristas que estavam parados no trânsito entre as ruas Nelson Gama de Oliveira e Olavo Leite.

Os ladrões abordaram um carro parado no congestionamento e pegaram o celular e a aliança do motorista. Em seguida, os criminosos foram para a fila do congestionamento e pegaram o celular de outro motorista.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe da corporação tentou abordar os assaltantes e houve troca de tiros. Um dos criminosos foi baleado na mão e levado para o hospital.O caso foi registrado no 89º DP, no Portal do Morumbi.