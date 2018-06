Temporal em SP deixa bairros sem luz, alaga vias e derruba árvores

O temporal que atingiu São Paulo na tarde desta segunda-feira, 12, deixou bairros sem luz, alagou vias e causou a queda de pelo menos 30 árvores na cidade. As zonas norte e oeste foram as mais afetadas.

Segundo a Eletropaulo, uma falha na rede de transmissão de energia sob responsabilidade da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica (CTEEP) deixou 288 clientes de 15 bairros nas zonas norte, oeste e em parte de Osasco, na Grande São Paulo, sem luz.

Seis subestações foram desligadas na Lapa, Piritiba, Anastácio, Parque São Domingos, Casa Verde e Limão, informou a companhia. A falha, de acordo com a Eletropaulo, aconteceu entre as 16h58 e 17h20 desta segunda.

Pelo menos 30 árvores caíram na cidade - a maior parte nas zonas oeste e norte, segundo o Corpo de Bombeiros, que não divulgou novo balanço até as 10 horas desta terça-feira, 13. Ao menos mais uma ocorrência foi registrada pela manhã, por volta das 5h24, na Avenida Professora Ida Kolb, na Casa Verde, zona norte. Não há relatos de vítimas.

As chuvas também alagaram ruas e avenidas. O Túnel Águia de Haia, no sentido zona leste, ficou interditado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) por cerca de trinta minutos na manhã desta terça-feira. Além disso, até as 9 horas, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura de São Paulo, apontava 11 pontos de alagamentos parcial na capital, sem haver interrupção de fluxo. Dentre eles, estavam trechos de vias de grande fluxo, como a Avenida Vinte e Três de Maio, na região central, a Avenida Doutor Gastão Vidigal, na Lapa, na zona oeste, e a Avenida Jacu Pêssego, em Itaquera, na zona leste.

Também pela manhã, o CGE chegou a decretar estado de atenção para alagamentos nas Marginais do Pinheiros e do Tietê e nas zonas leste, sul oeste, norte e central da capital. Os alertas permaneceram por cerca de uma hora, até serem encerrados às 6h20.

Previsão. Pode voltar a chover nesta terça-feira, 13, na capital paulista. Segundo a Climatempo, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e pancadas de chuva à tarde e à noite. Fará calor na cidade, com máxima prevista de 29ºC e mínima de 20ºC.

As altas temperaturas - com máximas na casa dos 30ºC - devem se manter pelo menos até sexta, de acordo com a Climatempo.