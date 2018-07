Temporal e ventos causam estragos em São Gabriel (RS)

Um temporal, com ventos de até 100 km/h, causou muitos estragos e transtornos aos moradores da cidade de São Gabriel, região centro-oeste do Rio Grande do Sul, a 320 quilômetros de Porto Alegre. Os bairros de Independência, Passo da Lagoa, João de Barro, Trindade, Vila Mariana, Vila Maria, Cidade Nova, Vila Rocha, Bela Vista e RS-630 foram os mais castigados pela chuva, que teve início por volta das 19h30 de sexta-feira, 20. Dezenas de casas foram destelhadas ou atingidas por árvores, assim como veículos de passeio. Parte do muro do Estádio Doutor Silvio de Farias Correa e a torre da rádio da cidade vieram abaixo, por causa do forte vento. Boa parte da cidade ainda estava sem energia ao amanhecer.