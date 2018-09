Temporal derruba árvores em São Paulo

SÃO PAULO - Um temporal no início da madrugada desta quinta-feira, 20, provocou 17 quedas de árvores em alguns locais da cidade de São Paulo.

Uma árvore de grande porte caiu na Avenida Nove de Julho, sentido bairro, na altura do Viaduto Nove de Julho. A via chegou a ficar interditada nos dois sentidos. Segundo a CET, no momento apenas a calçada está bloqueada. O trânsito está intenso desde o Corredor Norte-Sul por causa da curiosidade dos motoristas.

A chuva também causou a queda de uma árvore na Rua Doutor Nicolau de Sousa Queirós, próximo a rua Jardim Ivone, na zona sul. A via chegou a ficar interditada nos dois sentidos na manhã desta quinta-feira. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, a via já foi liberada.

Na Avenida Vital Brasil, sentido bairro, próximo a Rua Camargo, houve também interdição devido a queda de uma árvore, mas a via já foi liberada.

Na Rua Maria Figueiredo, na Bela Vista, região central da cidade, uma árvore chegou a cair sobre um carro. Na Rua Michigan, no Brooklin, zona sul, a árvore continua caída na rua, bloqueando a via.

A CET registrou, também no período da manhã, 16 semáforos apagados, sendo 7 por falta de energia, e 10 no amarelo piscante em alguns pontos da cidade.

A chuva também causou a queda de energia nos bairros Socorro, Jardim Guarapiranga, Vila Mariana e a Região do Planalto Paulista, zona sul da capital.

Em nota a AES Eletropaulo, informou que a regiões sul contabilizou os maiores índices de ocorrências e que as situações já foram normalizadas. Segundo a AES Eletropaulo, equipes da concessionária continuam trabalhando em diversos pontos da área de concessão para resolução de outros casos.

O início da madrugada em São Paulo registrou chuva de média e forte intensidade nas zonas sul e oeste da capital. O Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE) colocou as duas regiões em estado de atenção às 00h33 desta quinta-feira devido ao risco de alagamento e rajadas de vento. O alerta foi retirado às 01h55, sem registrar nenhuma via intransitável.

De acordo com o CGE, o tempo vai começar a mudar a partir desta quinta em São Paulo após a propagação de um cavado, região alongada de baixa pressão atmosférica, que deve provocar fortes chuvas acompanhadas de trovoadas, raios e rajadas de vento.