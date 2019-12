Temporal deixa dois mortos e dois desaparecidos em Campos do Jordão

SOROCABA – Um temporal causou a morte de ao menos duas pessoas, no fim da tarde desta sexta-feira, 13, em Campos do Jordão, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Outras duas estão desaparecidas e até as 21 horas ainda havia pessoas presas em soterramento. A chuva intensa alagou a região central da cidade e fez desmoronar as encostas de morros.

Os deslizamentos destruíram casas e soterraram famílias. Conforme o Corpo de Bombeiros, uma mulher de 57 anos foi encontrada morta em uma casa que desabou na Vila Britânia.

A outra vítima, um menino de dois anos, morreu no desabamento de uma casa no Jardim Monte Carlo. Os pais dessa criança foram resgatados com ferimentos e estão internados no Hospital Municipal.

Conforme os bombeiros, uma criança de 5 anos e um adolescente de 13 estão desaparecidos. Equipes da Defesa Civil, com apoio de um helicóptero da Polícia Militar, realizam buscas nas áreas atingidas. Ao menos 12 pessoas, socorridas pelas equipes, receberam atendimento no Pronto-Socorro Municipal.