Tempo volta a mudar na capital paulista

SÃO PAULO- Depois do domingo, 28, ensolarado com pancadas de chuva no fim da tarde, a capital paulista amanheceu nesta segunda-feira, 29, com tempo nublado. Segundo a Climatempo, o dia terá sol entre nuvens com expectativa de chuva à noite.

“O tempo muda nesta segunda-feira em São Paulo e o alerta é para tempo severo em todo o Estado. A combinação entre uma área de baixa pressão no mar e o fluxo de umidade vindo da região Amazônica favorece a formação de muitas áreas de instabilidade sobre parte da região Sudeste neste início de semana”, reforçou nota da Climatempo.

Também não está descartada a possibilidade de chuva de forte intensidade acompanhada de raios e ventania, nesta segunda-feira. A temperatura máxima será de 28ºC e a mínima de 21ºC.

De acordo com a Climatempo, a terça-feira, 30, promete ser chuvosa. A temperatura varia entre 19ºC e 24ºC.

A chuva ficará concentrada sobre os Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, enquanto em São Paulo, a chuva enfraquece a partir de quarta-feira, 31.