Tempestades causam transtornos na capital e no interior de SP

SOROCABA - Fortes chuvas provocam transtorno na capital e no interior de São Paulo desde a tarde desta terça-feira, 5. Em São Paulo, às 19 horas, todas as regiões estavam em estado de atenção e havia iminência de transbordamento do Rio Verde, em Itaquera, na zona leste, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura.

De acordo com o CGE, havia 28 pontos de alagamento na capital - cinco deles intransitáveis. Mais cedo, os córregos Ipiranga e Morro do S, ambos na zona sul, também ficaram em iminência de transbordamento. No Twitter, o Corpo de Bombeiros informou ter atendido 13 ocorrências de enchente e outros seis casos de queda de árvore a partir das 18 horas.

No interior, tempestades com raios e ventos fortes deixaram um rastro de destruição. Em Adamantina, no oeste paulista, o vendaval derrubou árvores, destelhou casas e arrancou a cobertura do centro poliesportivo. Segundo a Defesa Civil, a força do vento chegou a 74 km/h. A prefeitura informou que houve apenas estragos materiais.

Em Panorama, na mesma região, a tempestade destelhou o salão de eventos do balneário municipal. Houve também quedas de árvores. Ninguém ficou ferido. O vento forte também atingiu Sagres, causando a queda de árvores e danos na rede elétrica. A cidade ficou sem energia durante mais de duas horas.

Em Assis, o prédio da Secretaria de Saúde foi danificado pelo vendaval. As telhas arrancadas pelo vento caíram no interior do imóvel. Em vários bairros, foram registradas quedas de árvores e interrupção no fornecimento de energia. Em Marília, além de árvores, três postes foram derrubados pela força do vento na zona norte da cidade.

No sudoeste, a tempestade que atingiu Sorocaba antecipou a chegada da noite e causou estragos generalizados. Conforme levantamento parcial do Corpo de Bombeiros, aos menos 15 árvores caíram em toda a cidade. Nos bairros Jardim Guarujá e Júlio de Mesquita, na zona oeste, casas e veículos foram atingidos. No Jardim São Marcos, na mesma região, várias casas ficaram destelhadas.