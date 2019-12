Tempestade com raios deixa a capital paulista em estado de atenção

SÃO PAULO - Uma forte tempestade com raios atinge a capital paulista na tarde desta terça-feira, 17. O Centro de Gerenciamento de Emergências colocou toda a cidade em estado de atenção para risco de alagamentos.

"O sistema frontal se desloca do litoral paulista, o que mantém o tempo instável com muita nebulosidade, chuvas e declínio das temperaturas nos próximos dias", informou o CGE. O solo encharcado mantém elevado o risco para formação de alagamentos e deslizamentos de terra.

Estado de atenção em toda cidade, às 15h48. Chuvas fortes nas Zonas Norte, Oeste e Centro. O tempo segue instável com chuvas variando de intensidade e atuando em toda a cidade. Há potencial para rajadas de vento e formação de alagamento. Acesse: https://t.co/NXxyrCrcR3 pic.twitter.com/f2veCO4pou — CGE (@cge_sp) 17 de dezembro de 2019

A quarta-feira, 18, segue com muita nebulosidade e chuvas, que se alternam com períodos de melhoria no decorrer do dia. Os termômetros variam entre mínimas de 18ºC e máximas não devem superar os 22ºC.