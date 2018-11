Temperatura em SP no último domingo de julho chega a 6 graus

O último domingo de julho deve amanhecer nublado e com chuva, com mínima prevista para seis graus, segundo informações do site de meteorologia Climatempo. À tarde, não chove mais, mas o tempo continua fechado. A previsão para o sol aparecer fica só para a próxima quarta-feira, quando a máxima deverá atingir 19º e a mínima, 5º. Há previsão de nuvens no decorrer da tarde. Neste sábado, 28, a menor temperatura foi de 7°C ao amanhecer e máxima deve chegar a 11,9°C.