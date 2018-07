Temperatura aumenta e deve chover à tarde na capital paulista

A terça-feira, 17, começou com o céu encoberto na capital paulista e aos poucos o sol foi aparecendo entre nuvens, o que deve permanecer ao longo do dia. Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade Segundo a previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a manhã ficará nublada, mas o sol faz aumentar as temperaturas, que devem ultrapassar os 30ºC à tarde. Também à tarde, há a possibilidade de chuvas em forma de pancadas rápida e isoladas na cidade, segundo o CGE.