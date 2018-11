Telefones úteis sobre o acidente do vôo 3054 Um Airbus A320 da TAM procedente de Porto Alegre, com 176 pessoas a bordo, derrapou no Aeroporto de Congonhas, atravessou a Washington Luiz e bateu num prédio da companhia aérea num posto de gasolina do outro lado da avenida, nesta terça-feira. O vôo, de número 3054, havia saído da capital gaúcha às 17h16. Foram encontrados treze sobreviventes. Ainda não havia informações sobre onde eles estavam na hora do acidente, se no avião ou no prédio. Três dos sobreviventes foram levados para o Hospital Alvorada e seis para o Hospital Jabaquara. Confira abaixo os telefones de apoio que podem esclarecer informações do acidente: Infraero - (11) 6445-2945 Instituto Médico Legal de Pinheiros- 11 3088-7210 TAM- 0800- 117900 (informações para familiares) Assessoria da TAM- (11) 5582-8167/8685/8153 Hospital Alvorada- (11) 5095-3868 Hospital Jabaquara- (11) 5012- 5311 CET- 24 horas- (11) 3236-6805 Defesa Civil- (11) 3313- 5913