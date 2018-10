TCE acha até cobra no meio de brinquedos em creches

Fiscalização do Tribunal de Contas de São Paulo (TCE-SP) realizada em 215 creches municipais encontrou cadeiras quebradas, fios elétricos à mostra, extintores de incêndio vencidos, goteiras, problemas de higiene e até uma cobra no meio dos brinquedos das crianças. A cascavel saiu de dentro de uma caixa de madeira e os bombeiros tiveram de ser acionados por funcionários da unidade de ensino.

Na região de Jaú - onde foi achada a cobra -, 13 creches receberam visitas dos agentes, que encontraram ainda uma caixa de marimbondo e um formigueiro na área onde as crianças ficam. As vistorias foram realizadas no dia 27 de setembro em unidades da região metropolitana, do interior e do litoral do Estado. O relatório com as anotações da equipe de fiscalização e as imagens foi divulgado nesta terça-feira, 16.

Em todo o Estado, a fiscalização, que envolveu 290 agentes, apontou ainda que 84,19% das creches estão com o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) vencido. Também foram encontrados muitos brinquedos quebrados, vários deles colocando em risco a segurança das crianças.

Providências

Em nota, o TCE afirmou que o objetivo da fiscalização foi elaborar um levantamento sobre as demandas, identificar critérios de atendimento, verificar numero de vagas e avaliar a infraestrutura.

"Com base neste relatório será possível traçar um mapa da situação das creches municipais de todo o Estado que atendem crianças de zero a três anos", informou o tribunal. Com isso, o TCE quer "permitir ao administrador que tome conhecimento e repare as possíveis falhas", completa.

As prefeituras agora serão notificadas e terão de informar quais medidas tomarão para solucionar a situação.