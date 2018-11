Taxista morto no acidente da TAM será enterrado nesta quinta

O corpo do taxista Thiago Domingos da Silva, de 22 anos, uma das vítimas do acidente com o vôo 3054 da TAM, na terça-feira, 17, no Aeroporto de Congonhas, será sepultado por volta das 16h30 desta quinta-feira, 26. O enterro será feito no Cemitério Vale da Paz, na Estrada dos Pereiras, em Diadema. O número de vítimas do acidente chega a 199: eram 187 pessoas na aeronave, cinco pessoas no solo e outras sete estão desaparecidas. O corpo do taxista foi reconhecido na quarta-feira, 25, e liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) Central. O carro de Silva, um Corsa branco, foi encontrado pelos bombeiros no posto de gasolina destruído no acidente. Sua noiva, a vendedora Jacqueline Cristiane Souza, de 18 anos, confirmou que o taxi era dele e acrescentou que Silva a tinha deixado em Congonhas pouco antes da tragédia.