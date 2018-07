Táxis adaptados para cadeirantes começam a circular em SP

Cerca de 20 taxistas começaram a circular nesta terça-feira, 17, pelas ruas de São Paulo com o carro adaptado para transportar passageiros que usam cadeira de roda. Foram concedidos pela Prefeitura do município 80 alvarás, e o restante da frota deve estar nas ruas até o final do mês. O custo do carro mais a adaptação é de R$ 90 mil, totalmente bancado pelo taxista. Além do motorista e da pessoa com cadeira de roda, o veículo tem capacidade para um acompanhante. As normas técnicas para a modificação no carro estão previstas no Manual dos Requisitos Básicos para Táxi Acessível que foi elaborado pela Área de Desenvolvimento Tecnológico da Secretaria de Transportes (SPTrans). Há mais 80 motoristas na fila de espera para conseguir a autorização, segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Pessoas com Deficiência. Dependendo da demanda, outros documentos serão liberados. O alvará não tem prazo para expirar, mas todos os anos os motoristas precisam fazer uma vistoria estabelecida pela Secretaria de Transportes para checar se o veículo continua de acordo com as normas estabelecidas e, assim, continuar com o documento. As tarifas das corridas cobradas pelos táxis acessíveis têm o mesmo valor dos demais - bandeirada R$ 3,50, quilômetro rodado R$ 2,10 e hora parada R$ 28 - acrescido de R$ 3,50 por ser rádio-táxi. São Paulo não é a primeira cidade a ganhar táxis acessíveis. O Rio de Janeiro já possui um modelo semelhante.