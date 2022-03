Tarifas de táxi na cidade de São Paulo ficarão mais caras a partir de abril

As tarifas de táxi na cidade de São Paulo ficarão mais caras a partir de 2 de abril. As mudanças foram publicadas no Diário Oficial da Prefeitura de São Paulo nesta quinta-feira, 24.

A bandeirada nas categorias Comum, Comum-Rádio, Especial e Táxi Preto subiu de R$ 4,50 para R$ 5,50; a tarifa quilométrica, de R$ 2,75 para R$ 4,00; e a tarifa horária, de R$ 33,00 para R$ 49,00.

Já na categoria Luxo, o reajuste da bandeirada foi de R$ 6,75 para R$ 8,25; da tarifa quilométrica, de R$ 4,15 para R$ 6,00; e da tarifa horária, de R$ 49,50 para R$ 73,50.

Entre 20h e 6h durante a semana, além de domingos e feriados municipais, estaduais e federais, é válida a Bandeira 2, com acréscimo de 30% na tarifa quilométrica para todas as categorias.