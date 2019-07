Tarifa de ônibus intermunicipais fica mais cara a partir deste domingo

SÃO PAULO - A tarifa dos ônibus de 54 linhas intermunicipais de quatro regiões metropolitanas de São Paulo ficarão mais caras a partir deste domingo, 28. Os aumentos variam entre R$ 0,05 e R$ 0,15 na Grande São Paulo, Campinas, Vale do Paraíba-Litoral Norte e Sorocaba.

Segundo a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU), que administra as linhas, o aumento ocorre devido ao acréscimo dos preços dos pedágios nas estradas paulistas.

Na Grande São Paulo, 16 linhas tiveram acréscimo de R$ 0,05.

Na região de Campinas, o aumento foi também de R$ 0,05, mas atinge 26 linhas. No Vale do Paraíba-Litoral Norte, seis linhas tiveram reajuste. Os aumentos foram variáveis, de R$ 0,05 a R$ 0,15, de acordo com a praça de pedágio utilizada. Em Sorocaba, a tarifa de cinco linhas sofreram elevação de R$ 0,05. Uma delas teve aumento de R$ 0,10.