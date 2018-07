Tarifa de balsa no litoral paulista será reajustada neste domingo

SÃO PAULO - As tarifas nas balsas no litoral paulista serão reajustadas em 2,85% a partir da 0 hora deste domingo, 1º de julho. O reajuste foi autorizado em resolução publicada na edição desta sexta-feira, 29, do Diário Oficial do Estado.

O ajuste refere-se apenas ao repasse inflacionário de junho de 2017 a maio de 2018, medido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), indicador oficial da inflação brasileira. No período, o indicador ficou em 2,855013%. O procedimento é o mesmo utilizado na correção aplicada no ano passado.

São Sebastião - Ilhabela

As novas tarifas serão as seguintes:

- Motos - R$ 9,50 durante a semana e R$14,20 nos fins de semana e feriados;

- Automóveis - R$ 19 durante a semana e R$ 28,50 nos fins de semana e feriados;

- Carros com reboque ou caminhonetes - R$ 38 todos os dias e R$ XX nos fins de semana e feriados;

- Ônibus - R$ 66,30 durante a semana e R$ 99,40 nos fins de semana e feriados;

- Caminhões - R$ 189,50 durante a semana e R$ 284,20 nos fins de semana e feriados;

As bicicletas, bem como seus respectivos condutores, continuam com isenção de qualquer pagamento nas travessias feitas por balsa. Segundo a Dersa, carros-fortes, carretas ou caminhões de lixo deverão ser transportados em balsas especialmente designadas para esse fim, não podendo em hipótese alguma, serem transportados outros tipos de veículos na mesma balsa.

Guarujá - Bertioga Jureia - Iguape Cananeia - Ilha Comprida Cananeia - Continente

As novas tarifas serão as seguintes:

- Motos - R$ 6,20 durante a semana e R$ 9,30 nos fins de semana e feriados;

- Automóveis e caminhonetes - R$ 12,30 durante a semana e R$ 18,40 nos fins de semana e feriados;

- Carros com reboque ou caminhonetes - R$ 24,70 durante a semana e R$ 37,10 nos fins de semana e feriados;

- Ônibus e caminhões com dois eixos e tratores - R$ 43,30 durante a semana e R$ 64,90 nos fins de semana e feriados

Guarujá - Santos

As novas tarifas serão as seguintes:

- Motos - R$ 6,20

- Automóveis e caminhonetes - R$ 12,30

- Carros com reboque ou caminhonetes - R$ 24,70

- Caminhões com três eixos - R$ 98,60