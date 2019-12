Tamoios terá restrição ampliada para caminhões durante todo o verão

SOROCABA - A restrição ao tráfego de caminhões na Rodovia dos Tamoios (SP-99), principal acesso ao litoral norte do Estado de São Paulo, será ampliada neste verão. A partir do próximo dia 20, a proibição de veículos de carga acima de 14 metros de comprimento ou 23 toneladas será estendida também às sextas-feiras, após as 16 horas. Atualmente, a restrição acontece apenas aos sábados, domingos e feriados.

A portaria, publicada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), informa que a medida objetiva melhorar a segurança dos motoristas e aumentar a fluidez no tráfego durante o verão, quando há considerável aumento no volume de carros em direção às praias. A portaria vigora até o final de fevereiro.

A restrição vale para o trecho de serra entre o km 55,3 e o km 83,4, até a rotatória de Caraguatatuba, no sentido do litoral. No sentido de São José dos Campos, os caminhões não poderão trafegar do km 83,4, em Caraguatatuba, até o km 67,4, no fim da serra. Diariamente, passam pelo trecho cerca de 7 mil veículos, sendo 10% caminhões.

Ilhabela

Em Ilhabela, um decreto da prefeitura já proíbe a entrada e circulação de caminhões no município durante os fins de semana e feriados. A medida foi tomada para reduzir as filas para a entrada nas balsas que transportam veículos entre o continente e a ilha.

A proibição vai da 0 hora de sexta até o final da noite de domingo. Também vale para as vésperas de feriados e o próprio feriado. Estão isentos veículos oficiais, de serviços essenciais e caminhões de pequeno porte, além daqueles de empresas com sede no município. O decreto permite que o acesso desses veículos às balsas seja recusado.