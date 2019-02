Tamoios é interditada no trecho de serra por risco de queda de barreiras

SÃO PAULO - A Concessionária Tamoios, que administra a Rodovia dos Tamoios, informou na noite desta segunda-feira, 18, que o trecho de serra da via foi interditado em ambos os sentidos de tráfego. O bloqueio se deu em razão do acúmulo de chuva na região nas últimas 72 horas, o que segundo a concessionária leva a um risco de queda de barreiras no trecho.

Os bloqueios acontecem na altura do km 58, no sentido litoral, e do km 81, no sentido São José dos Campos. A empresa aconselha motoristas a tomar rotas alternativas, como as rodovias SP-098 - Paulo Rolim Loureiro (Mogi/Bertioga), SP-125 - Oswaldo Cruz (Taubaté/Ubatuba) e SP 088 (com acesso no km 55 da Tamoios – de Salesópolis a Mogi das Cruzes, com acesso à Mogi/Bertioga).