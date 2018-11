TAM suspende venda de passagens em São Paulo A TAM informou na noite desta terça-feira em nota à imprensa que suspendeu as vendas para vôos com saída ou chegada nos Aeroportos de Congonhas e Guarulhos, em São Paulo. A medida ocorre para que os passageiros que tiveram seus vôos cancelados na segunda e terça-feira, devido às condições meteorológicas adversas em Congonhas, sejam reacomodados. As vendas devem ser normalizadas a partir da próxima quinta-feira, dia 26.Segundo a companhia, os passageiros devem entrar em contato com a Central de Atendimento (4002.5700, nas capitais e principais cidades brasileiras, ou 0800.5705700 nas demais cidades) para efetuar a remarcação com isenção da taxa administrativa.