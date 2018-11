TAM suspende venda de passagens em Congonhas e Cumbica

Os passageiros tiveram dificuldades em comprar bilhetes aéreos das empresas aéreas TAM e Gol no Aeroporto Internacional de São Paulo (Cumbica), em Guarulhos, na manhã desta quarta-feira, 25. Após a suspensão da venda de passagens no Aeroporto de Congonhas, a TAM também suspendeu vendas de passagens em Cumbica. A medida, de acordo com a empresa, foi tomada para reacomodar nos vôos que saem de Cumbica com os passageiros que não conseguiram partir pelo Aeroporto de Congonhas. Já a Gol está praticamente com todos os seus vôos com saída de Cumbica lotados até o dia 30 e portanto não há bilhetes a serem vendidos. De acordo com a assessoria da Gol, os vôos estão lotados porque todos os passageiros de vôos de Congonhas estão sendo atendidos em Cumbica, além dos clientes que já tinham marcado passagem com saída do aeroporto.