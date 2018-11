TAM pede a passageiros que confirmem vôo por telefone

Para tentar evitar transtornos, a TAM pede a todos os seus clientes com vôos marcados para está terça-feira no Aeroporto de Congonhas que entrem em contato por telefone para confirmar a saída ou não dos vôos. Segundo a companhia, 34 vôos correm o risco de não decolar. Os passageiros com vôos marcados devem ligar para a Central de Atendimento da TAM pelos telefones 4002-5700 ou 0800-5705700 para efetuar a remarcação com isenção da taxa administrativa. Veja abaixo a relação completa de vôos que devem ser confirmados antes do passageiro ir ao Aeroporto de Congonhas: JJ 3000 Curitiba / Congonhas JJ 3005 Curitiba / Congonhas JJ 3006 Congonhas / Curitiba JJ 3009 Congonhas / Curitiba JJ 3010 Curitiba / Congonhas JJ 3013 Congonhas / Curitiba JJ 3050 Porto Alegre / Congonhas JJ 3051 Congonhas / Porto Alegre JJ 3055 Congonhas / Porto Alegre JJ 3106 Porto Alegre / Congonhas JJ 3109 Congonhas / Florianópolis JJ 3110 Florianópolis / Congonhas JJ 3214 Congonhas / Confins JJ 3219 Confins / Congonhas JJ 3702 Congonhas / Brasília JJ 3703 Brasília / Congonhas JJ 3710 Congonhas / Brasília JJ 3715 Brasília / Congonhas JJ 3902 Congonhas / Santos Dumont JJ 3906 Congonhas / Santos Dumont JJ 3909 Santos Dumont / Congonhas JJ 3913 Santos Dumont / Congonhas JJ 3916 Congonhas / Santos Dumont JJ 3920 Congonhas / Santos Dumont JJ 3923 Santos Dumont / Congonhas JJ 3927 Santos Dumont / Congonhas JJ 3930 Congonhas / Santos Dumont JJ 3934 Congonhas / Santos Dumont JJ 3937 Santos Dumont / Congonhas JJ 3941 Santos Dumont / Congonhas JJ 3944 Congonhas / Santos Dumont JJ 3948 Congonhas / Santos Dumont JJ 3951 Santos Dumont / Congonhas JJ 3955 Santos Dumont / Congonhas