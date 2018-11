TAM notifica familiares antes de divulgar lista de passageiros

A TAM está notificando os familiares dos passageiros do vôo 3054, que saiu de Porto Alegre no final da tarde com destino a São Paulo que colidiu contra um posto de gasolina e um prédio da TAM próximo ao Aeroporto de Congonhas. Por volta das 20h30, o prédio da TAM começou a desabar, após duas explosões.A empresa aérea divulgou novo comunicado informando que divulgará a lista de passageiros apenas após a identificação de todas pessoas que estavam a bordo do vôo JJ3054 e da notificação das respectivas famílias.A empresa não confirmou o número pessoas a bordo do jato A320 que derrapou da pista do aeroporto de Congonhas e colidiu com um depósito de cargas da companhia na avenida Washington Luiz por volta das 19h15. Informações extra-oficiais dão conta de que havia 170 passageiros a bordo. Veja o comunicado na íntegra:A TAM está trabalhando com o máximo de agilidade cuidado para confirmar a identidade das pessoas a bordo do vôo número JJ 3054 que decolou de Porto Alegre com destino a São Paulo e sofreu um acidente no pouso em Congonhas. À medida que os nomes forem confirmados, notificaremos as famílias antes que qualquer informação se torne pública, como determina a legislação vigente.Lembramos que a TAM já ativou seu Programa de Assistência às Vítimas e Familiares e disponibilizou o número 0800 117900 voltado ao atendimento aos familiares dos passageiros e tripulantes deste vôo.A TAM divulgou todas as informações confirmadas até este momento. Assim que dispusermos de fatos adicionais os repassaremos imediatamente.