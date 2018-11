TAM homenageia vítimas no Second Life

A TAM construiu em sua sede no mundo virtual do Second Life um espaço para homenagear as 185 vítimas do acidente com o vôo 3054, no Aeroporto de Congonhas. Logo em frente ao prédio, na Ilha Berrini, há um pequeno jardim com flores coloridas, velas acesas e duas placas de condolências. "Aos familiares das vítimas, paz neste momento de dor", diz uma delas. Veja também: Quem são as vítimas do vôo 3054 O local do acidente Opine: o que deve ser feito com Congonhas? As histórias das vítimas da tragédia Corpos identificados Os acidentes mais graves da aviação brasileira Cronologia da crise aérea Conheça o Airbus A320 A repercussão da tragédia no mundo Assista a vídeos feitos no local do acidente Conte o que você viu e o que você sabe Ouça trechos de entrevista com o presidente da Infraero Galeria de fotos Tudo sobre o acidente da TAM Além das placas, uma lápide faz referênmcia à tragédia, com a inscrição "Acidente em Congonhas - São Paulo, Brasil - 17/07/2007". O espaço foi criado nesta quinta-feira, 19, pela empresa de soluções digitais Cafeína Estúdio Criativo, responsável pela arquitetura da TAM no metaverso. Dentro da sede virtual da companhia aérea, há ainda painéis com informações sobre o acidente e links que levam ao site da TAM. Os painéis estão escritos em português e inglês.