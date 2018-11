TAM fecha 1º indenização com família de vítima do vôo 3054

O vice-presidente Financeiro e de Relações com Investidores da TAM, Líbano Miranda Barroso, informou que a empresa aérea firmou nesta segunda-feira o primeiro acordo para indenização da família de um dos passageiros do vôo 3054, que sofreu acidente no aeroporto de Congonhas na última terça-feira, provocando a morte de 199 pessoas. Lista de vítimas do acidente do vôo 3054 O local do acidente Quem são as vítimas do vôo 3054 Histórias das vítimas do acidente da TAM Galeria de fotos Opine: o que deve ser feito com Congonhas? Cronologia da crise aérea Acidentes em Congonhas Vídeos do acidente Tudo sobre o acidente do vôo 3054 O executivo, que deu a declaração hoje, após um culto ecumênico em homenagem às vítimas do acidente na Assembléia Legislativa de São Paulo, não quis revelar qual foi a família beneficiada pelo acordo, nem o valor acertado para a indenização.Líbano disse ainda que a TAM está disposta a conceder adiantamento a todas as famílias que pedirem recursos para pagamento de despesas urgentes. Ele garantiu que este eventual adiantamento não prejudicará o andamento das negociações para indenização entre a família que o solicitar e a empresa.