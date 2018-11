TAM Express inicia identificação de cargas perdidas

A TAM Express divulgou uma nota informando que iniciou, nesta quinta-feira, 19, o processo de identificação das cargas que foram avariadas ou perdidas devido ao acidente envolvendo o Airbus da própria companhia, que se chocou contra o terminal de cargas da TAM Express. A empresa reitera o compromisso de assegurar que as cargas danificadas ou destruídas serão indenizadas de acordo com as regras estabelecidas em contrato com seus clientes. Mais esclarecimentos podem ser obtidos através do site www.tamexpress.com.br.