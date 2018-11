TAM e Unibanco fazem atendimento de parentes das vítimas

A TAM e a seguradora Unibanco AIG colocam em funcionamento a partir desta segunda-feira, 23, dois escritórios em São Paulo e em Porto Alegre. Veja também: Lista de vítimas do acidente do vôo 3054 O local do acidente Quem são as vítimas do vôo 3054 Histórias das vítimas do acidente da TAM Galeria de fotos Opine: o que deve ser feito com Congonhas? Cronologia da crise aérea Acidentes em Congonhas Vídeos do acidente Tudo sobre o acidente do vôo 3054 De acordo com a assessoria de imprensa da TAM, equipes especializadas permanecerão à disposição para prestar atendimento aos familiares das vítimas do acidente com o vôo JJ 3054. O objetivo é agilizar as indenizações, oferecendo o suporte necessário aos parentes. Os familiares que não estiverem nessas duas cidades receberão orientações por um serviço de atendimento exclusivo 24 horas, por meio de um número 0800. A seguradora Unibanco, na condição de líder da apólice de seguro da TAM, cobrirá todos os riscos envolvidos em relação às vítimas - passageiros, tripulantes, funcionários da empresa e pessoas que estavam na área do acidente, além de danos às propriedades. A TAM e a Unibanco AIG, que possuem relação há mais de 15 anos, seguirão todas as diretrizes internacionais estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) para apólices de responsabilidade civil.