TAM cria serviço de atendimento aos familiares das vítimas

A TAM divulgou uma nota, na tarde deste sábado, 21, informando sobre a implantação de um serviço de atendimento exclusivo 24 horas para atender os familiares das vítimas do acidente com o Airbus A-320, ocorrido na última terça-feira. De acordo com a TAM, "o objetivo é o de agilizar as indenizações oferecendo todo o suporte necessário aos familiares". A empresa ainda garantiu que "a partir de segunda-feira, dois escritórios montados em São Paulo e em Porto Alegre terão equipes especializadas à disposição para prestar atendimentos a cada familiar. As pessoas que não estiverem nessas duas localidades receberão orientações específicas pelo 0800". Segundo a nota divulgada pela companhia, o seguro da empresa, feito pela Unibanco AIG, cobrirá todos os riscos envolvidos em relação às vítimas (passageiros, tripulantes, funcionários da empresa e pessoas que estavam na área do acidente), além de danos às propriedades. A empresa também informou que cobrirá integralmente os custos com os testes de DNA, que não estiverem suportados pelo IML, realizados para facilitar a identificação das vítimas.