TAM confirma nomes de 11 passageiros do vôo 3054 A TAM informou na madrugada desta quarta-feira, 18, uma lista parcial com os nomes de 11 passageiros que estavam no Vôo 3054, acidentado na tarde de terça-feira no Aeroporto de Congonhas.Veja Também Os acidentes mais graves da aviação brasileira Galeria de fotos Tudo sobre o acidente da TAM A TAM disponibiliza um número de chamadas gratuitas voltado para o atendimento aos familiares dos passageiros e tripulantes deste vôo: 0800 117900. Até o momento, os nomes confirmados a bordo do vôo JJ 3054 são: Akio Iwasaki Andrea Rota Sieczkowski Andrei François Mello Carlos Gilberto Zanotto Cassio Vieira Servulo da Cunha Clove Mendonça Junior Ricardo Kiey Santos (funcionário TAM) Marcel Cassal Vicentim (funcionário TAM) Michelle Silveira Unterberger (funcionário TAM) Vinicius Costa Coelho (funcionário TAM) Fabiola Ko Freitag (funcionário TAM) Júlio Rebecker