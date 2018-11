TAM cancela mais vôos nesta quinta-feira em Congonhas

A companhia aérea TAM cancelou mais 32 vôos nesta quinta-feira no Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista. Segundo a empresa, um total de 21 vôos será remanejado para o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos. A TAM pede que os passageiros não se dirijam ao aeroporto antes de confirmar via fone o vôo, já que outros cancelamentos e alterações poderão ocorrer ao longo do dia caso as condições meteorológicas não ajudem. Os passageiros com vôos marcados devem entrar em contato com a Central de Atendimento da TAM pelos telefones 4002-5700 ou 0800-5705700 para efetuar a remarcação com isenção da taxa administrativa. Veja abaixo a relação completa de vôos cancelados e remanejados: Vôos Cancelados (26/7/2007):JJ 3240 Congonhas/UberlândiaJJ 3249 Uberlândia/CongonhasJJ 3214 Congonhas/ConfinsJJ 3219 Confins/CongonhasJJ 3107 Congonhas/FlorianópolisJJ 3108 Florianópolis/CongonhasJJ 3224 Congonhas/ConfinsJJ 3231 Confins/CongonhasJJ 3015 Congonhas/CuritibaJJ 3016 Curitiba/CongonhasJJ 3051 Congonhas/Porto alegreJJ 3050 Porto Alegre/CongonhasJJ 3200 Congonhas/ConfinsJJ 3201 Confins/CongonhasJJ 3579 Brasília/GoiâniaJJ 3467 Goiânia/CongonhasJJ 3466 Congonhas/GoiâniaJJ 3578 Goiânia/BrasíliaJJ 3701 Brasília/CongonhasJJ 3710 Congonhas/BrasíliaJJ 3902 Congonhas/Santos DumontJJ 3909 Santos Dumont/CongonhasJJ 3916 Congonhas/Santos DumontJJ 3923 Santos Dumont/CongonhasJJ 3930 Congonhas/Santos DumontJJ 3937 Santos Dumont/CongonhasJJ 3944 Congonhas/Santos DumontJJ 3951 Santos Dumont/CongonhasJJ 3746 Congonhas/São José do Rio PretoJJ 3277 São José do Rio Preto/CongonhasJJ 3395 Recife/CongonhasJJ 3282 Congonhas/Salvador/Aracaju Vôos transferidos de Congonhas para Guarulhos (26/7):JJ 3458 Congonhas/Porto Seguro/SalvadorJJ 3004 Curitiba/CongonhasJJ 3008 Curitiba/CongonhasJJ 3039 Congonhas/NavegantesJJ 3172 Congonhas/SalvadorJJ 3213 Confins/CongonhasJJ 3227 Confins/CongonhasJJ 3394 Congonhas/RecifeJJ 3420 Congonhas/Comandatuba/SalvadorJJ 3452 Congonhas/Ilhéus/SalvadorJJ 3457 Salvador/Ilhéus/CongonhasJJ 3459 Salvador/Porto Seguro/CongonhasJJ 3472 Congonhas/FortalezaJJ 3473 Fortaleza/CongonhasJJ 3538 Congonhas/BelémJJ 3539 Belém/CongonhasJJ 3702 Congonhas/BrasíliaJJ 3782 Congonhas/CuiabáJJ 3537 São Luis/Fortaleza/Galeão/CongonhasJJ 3536 Congonhas/Galeão/Fortaleza/São LuisJJ 3715 Brasília/Congonhas