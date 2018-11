TAM cancela e remaneja vôos também nesta sexta-feira

Outros 63 vôos poderão ser cancelados nesta sexta-feira, 27, pela companhia aérea TAM no Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista. Segundo a empresa, um total de 25 vôos será remanejado para o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, o que agrava a confusão no saguão do terminal. Embora os atrasos sejam poucos, as filas já estão bem maiores que as registradas na última quinta. A TAM orienta os passageiros para que não se dirijam ao aeroporto antes de confirmar via fone o vôo, já que outros cancelamentos e alterações poderão ocorrer ao longo do dia caso as condições meteorológicas não ajudem. Os passageiros com vôos marcados devem entrar em contato com a Central de Atendimento da TAM pelos telefones 4002-5700 ou 0800-5705700 para efetuar a remarcação com isenção da taxa administrativa. Às 6h15, quando os termômetros marcavam 8ºC na região de Cumbica, as filas em frente aos balcões de check-in das principais companhias aéreas já ganhavam volume e estavam bem maiores que as que se formaram na quinta neste mesmo horário. As maiores filas ocorrem em frente ao balcão da TAM. Da zero hora às 7 horas, dos 27 vôos programados, três tiveram atrasos superiores a uma hora. Não há até o momento registro de vôos cancelados. Ainda no processo de desafogar o número de vôos em Congonhas e agilizar a liberação das partidas canceladas nos últimos dias, um total de 25 vôos da TAM programados para Congonhas será remanejado para Cumbica. A assessoria de imprensa da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) informa que o Aeroporto de Congonhas está operando para pousos por instrumentos em razão da forte neblina que toma conta da região. As decolagens ocorrem normalmente. As operações continuam sendo feitas na via auxiliar, com restrições em relação ao tamanho e ao peso das aeronaves. Das 6 horas às 7 horas, dos 18 vôos previstos, nove foram cancelados, mas não há registro de atrasos. A pista principal deve ser reaberta por volta do meio dia, mesmo sem o término da implementação das ranhuras transversais que servem para evitar o acúmulo de água na pista e aumentar a aderência dos pneus das aeronaves ao solo. Veja a lista de vôos remanejados para Congonhas JJ 3004 Curitiba / Congonhas JJ 3008 Curitiba / Congonhas JJ 3039 Congonhas / Navegantes JJ 3172 Congonhas / Salvador JJ 3213 Confins / Congonhas JJ 3227 Confins / Congonhas JJ 3245 Uberlândia / Congonhas JJ 3394 Congonhas / Recife JJ 3395 Recife / Congonhas JJ 3420 Congonhas / Comandatuba / Salvador JJ 3450 Congonhas / Porto Seguro / Salvador JJ 3452 Congonhas / Ilhéus / Salvador JJ 3458 Congonhas / Porto Seguro / Salvador JJ 3454 Congonhas / Ilhéus / Salvador JJ 3455 Salvador / Ilhéus / Congonhas JJ 3457 Salvador / Ilhéus / Congonhas JJ 3459 Salvador / Porto Seguro / Congonhas JJ 3472 Congonhas / Fortaleza JJ 3473 Fortaleza / Congonhas JJ 3536 Congonhas / Galeão / Fortaleza / São Luis JJ 3537 São Luis / Fortaleza / Galeão / Congonhas JJ 3538 Congonhas / Belém JJ 3539 Belém / Congonhas JJ 3702 Congonhas / Brasília JJ 3782 Congonhas / Cuiabá