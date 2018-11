TAM cancela 86 e remaneja 41 vôos neste final de semana

Dando seqüência à rotina de cancelamentos e remanejamentos de vôos para tentar desafogar o tráfego aéreo no Aeroporto de Congonhas, a empresa aérea TAM divulgou que outros 86 vôos serão cancelados neste final de semana. No total, 41 serão transferidos para o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica. Neste sábado, são 42 cancelamentos e 19 vôos remanejados. Já no domingo, está previsto um total de 44 vôos cancelados e 22 transferidos para Cumbica. A TAM orienta os passageiros confirmarem via fone o vôo antes de se dirigir ao aeroporto, já que outros cancelamentos e alterações de vôos poderão ocorrer ao longo do dia. Os passageiros com vôos marcados devem entrar em contato com a Central de Atendimento da TAM pelos telefones 4002-5700 ou 0800-5705700 para efetuar a remarcação com isenção da taxa administrativa. Veja abaixo a relação completa de vôos cancelados e remanejados: VÔOS CANCELADOS NESTE SÁBADO (28):JJ 3003 Congonhas / Curitiba JJ 3004 Curitiba / Congonhas JJ 3005 Congonhas / Curitiba JJ 3006 Curitiba / Congonhas JJ 3050 Porto Alegre / Congonhas JJ 3051 Congonhas / Porto Alegre JJ 3111 Congonhas / Florianópolis JJ 3112 Florianópolis / Congonhas JJ 3129 Vitória / Congonhas JJ 3202 Congonhas / Confins JJ 3203 Confins / Congonhas JJ 3210 Congonhas / Confins JJ 3213 Confins / Congonhas JJ 3222 Congonhas / Confins JJ 3225 Confins / Congonhas JJ 3240 Congonhas / Uberlândia JJ 3243 Uberlândia / Congonhas JJ 3248 Congonhas / Uberlândia JJ 3249 Uberlândia / Congonhas JJ 3275 Ribeirão Preto / Congonhas JJ 3283 Aracaju / Salvador / Congonhas JJ 3364 Guarulhos / Vitória JJ 3462 Congonhas / Goiânia JJ 3467 Goiânia / Congonhas JJ 3579 Brasília / Goiânia JJ 3702 Congonhas / Brasília JJ 3703 Brasília / Congonhas JJ 3710 Congonhas / Brasília JJ 3759 Campo Grande / Londrina / Congonhas JJ 3770 Congonhas / Campo Grande JJ 3783 Cuiabá / Congonhas JJ 3904 Congonhas / Santos Dumont JJ 3905 Santos Dumont / Congonhas JJ 3910 Congonhas / Santos Dumont JJ 3911 Santos Dumont / Congonhas JJ 3916 Congonhas / Santos Dumont JJ 3917 Santos Dumont / Congonhas JJ 3922 Congonhas / Santos Dumont JJ 3923 Santos Dumont / Congonhas JJ 3924 Congonhas / Santos Dumont JJ 3929 Santos Dumont / Congonhas JJ 3939 Santos Dumont / Congonhas VÔOS TRANSFERIDOS DE CONGONHAS PARA GUARULHOS (28/07)JJ 3030 Foz do Iguaçu / CongonhasJJ 3050 Porto Alegre / CongonhasJJ 3103 Congonhas / Florianópolis JJ 3104 Florianópolis / Congonhas / Galeão / João Pessoa JJ 3130 Congonhas / VitóriaJJ 3239 Confins / CongonhasJJ 3275 Ribeirão Preto / CongonhasJJ 3394 Congonhas / Recife JJ 3395 Recife / CongonhasJJ 3452 Congonhas / Ilhéus / SalvadorJJ 3454 Congonhas / Ilhéus / Salvador JJ 3455 Salvador / Ilhéus / CongonhasJJ 3457 Salvador / Ilhéus / CongonhasJJ 3463 Goiânia / CongonhasJJ 3464 Guarulhos / Brasília / Goiânia / CongonhasJJ 3537 São Luis / Fortaleza / Galeão / CongonhasJJ 3539 Belém / CongonhasJJ 3743 Cuiabá / São José do Rio Preto / CongonhasJJ 3783 Cuiabá / Congonhas VÔOS CANCELADOS NO DOMINGO (29/7)JJ 3005 Congonhas / Curitiba JJ 3006 Curitiba / Congonhas JJ 3015 Congonhas / Curitiba JJ 3016 Curitiba / Congonhas JJ 3113 Congonhas / Florianópolis JJ 3114 Florianópolis / Congonhas JJ 3126 Congonhas / Vitória JJ 3127 Vitória / Congonhas JJ 3202 Congonhas / Confins JJ 3203 Confins / Congonhas JJ 3214 Congonhas / Confins JJ 3220 Congonhas / Confins JJ 3223 Confins / Congonhas JJ 3224 Congonhas / Confins JJ 3229 Confins / Congonhas JJ 3231 Confins / Congonhas JJ 3245 Uberlândia / Congonhas JJ 3250 Congonhas / Confins / Galeão JJ 3251 Galeão / Confins / Congonhas JJ 3270 Congonhas / Ribeirão Preto JJ 3271 Ribeirão Preto / Congonhas JJ 3275 Ribeirão Preto / Congonhas JJ 3278 Congonhas / Ribeirão Preto JJ 3279 Ribeirão Preto / Congonhas JJ 3460 Congonhas / Goiânia JJ 3461 Goiânia / Congonhas JJ 3466 Congonhas / Goiânia JJ 3580 Goiânia / Brasília JJ 3701 Brasília / Congonhas JJ 3703 Brasília / Congonhas JJ 3710 Congonhas / Brasília JJ 3715 Brasília / Congonhas JJ 3742 Congonhas / São José do Rio Preto JJ 3759 Campo Grande / Londrina / Congonhas JJ 3905 Santos Dumont / Congonhas JJ 3911 Santos Dumont / Congonhas JJ 3918 Congonhas / Santos Dumont JJ 3929 Santos Dumont / Congonhas JJ 3938 Congonhas / Santos Dumont JJ 3944 Congonhas / Santos Dumont JJ 3947 Santos Dumont / Congonhas JJ 3951 Santos Dumont / Congonhas JJ 3954 Congonhas / Santos Dumont JJ 3961 Santos Dumont / Congonhas VÔOS TRANSFERIDOS DE CONGONHAS PARA GUARULHOS (29/07)JJ 3031 Congonhas / Foz do Iguaçu JJ 3053 Congonhas / Porto Alegre JJ 3107 Congonhas / Florianópolis JJ 3136 Congonhas / Vitória JJ 3216 Congonhas / Confins / Salvador / Recife JJ 3227 Confins / CongonhasJJ 3394 Congonhas / Recife JJ 3420 Congonhas / Comandatuba / Salvador JJ 3421 Salvador / Comandatuba / CongonhasJJ 3452 Congonhas / Ilhéus / SalvadorJJ 3457 Salvador / Ilhéus / CongonhasJJ 3458 Congonhas / Porto Seguro / Salvador JJ 3468 Congonhas / Goiânia JJ 3470 Congonhas / Brasília / Fortaleza JJ 3472 Congonhas / Fortaleza JJ 3474 Congonhas / Porto Seguro / SalvadorJJ 3487 Ilhéus / Salvador / CongonhasJJ 3536 Congonhas / Galeão / Fortaleza / São Luis JJ 3537 São Luis / Fortaleza / Galeão / CongonhasJJ 3574 Congonhas / Brasília / Recife / Natal JJ 3712 Congonhas / Brasília JJ 3730 Congonhas / Uberlândia