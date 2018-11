TAM cancela 68 vôos previstos para Congonhas devido à chuva A TAM informou na noite que cancelou 68 vôos previstos para o aeroporto de Congonhas nesta terça-feira (24) em virtude da previsão de chuva. Outros 22 vôos serão remanejados para o Aeroporto de Guarulhos. "A TAM orienta os passageiros para que não se dirijam ao aeroporto antes de confirmar o seu vôo, já que outros cancelamentos e alterações de vôos podem ser anunciados ao longo do dia em função do mau tempo", diz a companhia em nota.Os passageiros com vôos marcados devem entrar em contato com a Central de Atendimento (4002-5700 ou 0800-5705700) para efetuar a remarcação com isenção de taxa. Veja a lista dos vôos cancelados e remanejados: Vôos cancelados (24/07/2007) JJ 3005 - Congonhas / Curitiba JJ 3006 - Curitiba / Congonhas JJ 3011 - Congonhas / Curitiba JJ 3012 - Curitiba / Congonhas JJ 3015 - Congonhas / Curitiba JJ 3016 - Curitiba / Congonhas JJ 3032 - Maringá / Curitiba / Congonhas JJ 3033 - Congonhas / Curitiba / Maringá JJ 3041 - Congonhas / Navegantes JJ 3042 - Navegantes / Congonhas JJ 3050 - Porto Alegre / Congonhas JJ 3051 - Congonhas / Porto Alegre JJ 3055 - Congonhas / Porto Alegre JJ 3058 - Porto Alegre / Congonhas JJ 3059 - Congonhas / Porto Alegre JJ 3060 - Porto Alegre / Congonhas JJ 3061 - Congonhas / Porto Alegre JJ 3074 - Joinville / Congonhas JJ 3075 - Congonhas / Joinville JJ 3101 - Congonhas / Florianópolis JJ 3102 - Florianópolis / Congonhas JJ 3103 - Congonhas / Florianópolis JJ 3104 - Florianópolis / Congonhas JJ 3106 - Porto Alegre / Congonhas JJ 3107 - Congonhas / Florianópolis JJ 3108 - Florianópolis / Congonhas JJ 3109 - Congonhas / Florianópolis JJ 3110 - Florianópolis / Congonhas JJ 3134 - Congonhas / Vitória JJ 3135 - Vitória / Congonhas JJ 3200 - Congonhas / Confins JJ 3201 - Confins / Congonhas JJ 3202 - Congonhas / Confins JJ 3203 - Confins / Congonhas JJ 3214 - Congonhas / Confins JJ 3219 - Confins / Congonhas JJ 3221 - Confins / Congonhas JJ 3222 - Congonhas / Confins JJ 3224 - Congonhas / Confins JJ 3225 - Confins / Congonhas JJ 3240 - Congonhas / Uberlândia JJ 3241 - Uberlândia / Congonhas JJ 3249 - Uberlândia / Congonhas JJ 3270 - Congonhas / Ribeirão Preto JJ 3271 - Ribeirão Preto / Congonhas JJ 3274 - Congonhas / Ribeirão Preto JJ 3275 - Ribeirão Preto / Congonhas JJ 3460 - Congonhas / Goiânia JJ 3461 - Goiânia / Congonhas JJ 3462 - Congonhas / Goiânia JJ 3463 - Goiânia / Congonhas JJ 3468 - Congonhas / Goiânia JJ 3469 - Goiânia / Congonhas JJ 3554 - Brasília / João Pessoa JJ 3555 - João Pessoa / Brasília JJ 3562 - Congonhas / Brasília JJ 3701 - Brasília / Congonhas JJ 3703 - Brasília / Congonhas JJ 3712 - Congonhas / Brasília JJ 3715 - Brasília / Congonhas JJ 3722 - Congonhas / Brasília JJ 3723 - Brasília / Congonhas JJ 3730 - Congonhas / Uberlândia JJ 3740 - Congonhas / São José do Rio Preto / Cuiabá JJ 3760 - Congonhas / Londrina JJ 3761 - Campo Grande / Congonhas JJ 3783 - Cuiabá / Congonhas JJ 3896 - Congonhas / Brasília Vôos alternados para Guarulhos (24/07/2007): JJ 3004 - Curitiba / Congonhas JJ 3008 - Curitiba / Congonhas JJ 3039 - Congonhas / Navegantes JJ 3172 - Congonhas / Salvador JJ 3213 - Confins / Congonhas JJ 3227 - Confins / Congonhas JJ 3245 - Uberlândia / Congonhas JJ 3394 - Congonhas / Recife JJ 3395 - Recife / Congonhas JJ 3420 - Congonhas / Comandatuba / Salvador JJ 3450 - Congonhas / Porto Seguro / Salvador JJ 3452 - Congonhas / Ilhéus / Salvador JJ 3454 - Congonhas / Ilhéus / Salvador JJ 3455 - Salvador / Ilhéus / Congonhas JJ 3457 - Salvador / Ilhéus / Congonhas JJ 3459 - Salvador / Porto Seguro / Congonhas JJ 3472 - Congonhas / Fortaleza JJ 3473 - Fortaleza / Congonhas JJ 3538 - Congonhas / Belém JJ 3539 - Belém / Congonhas JJ 3702 - Congonhas / Brasília JJ 3782 - Congonhas / Cuiabá