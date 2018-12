Suspeito morre após ser baleado por vigilante durante tentativa de assalto em SP

SÃO PAULO - Um suspeito foi baleado e morreu durante uma tentativa de assalto no Grajaú, zona sul de São Paulo, no fim da tarde deste sábado, 29. O homem, que não teve a identidade revelada, supostamente fazia parte de uma quadrilha que tentou roubar dinheiro de um carro-forte enquanto funcionários abasteciam caixas eletrônicos. A polícia foi acionada, mas outros integrantes do grupo conseguiram escapar.

De acordo com a Polícia Militar, a tentativa de assalto aconteceu no interior de um supermercado localizado na Rua Pedro Escobar, na altura do número 100. O vigilante de uma empresa de transporte de valores foi surpreendido por criminosos e atirou. O suspeito morreu no local. A polícia foi acionada às 17h05, mas ninguém foi preso. A Polícia Civil deverá apurar as circunstâncias do caso.