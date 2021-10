Suspeito faz disparos em loja no centro de SP e é morto por policiais civis

Policiais civis mataram um suspeito na tarde desta sexta-feira, 29, no centro de São Paulo. O homem havia entrado em uma loja e atirado contra uma pessoa, quando se deparou com os agentes e reagiu à abordagem, segundo a polícia. Duas pessoas feridas foram socorridas.

O caso aconteceu na Rua Ana Cintra, no bairro de Campos Elíseos, centro da capital paulista. De acordo com a polícia, o suspeito entrou em uma loja da rua e disparou contra um homem com quem teria uma briga pessoal. Depois dos disparos no interior da loja, ele teria atirado contra policiais do lado de fora, quando foi atingido.

"Uma viatura do GER (Grupo Especial De Reação Da Polícia Civil) passava pelo local e ouviu os disparos. Os agentes desembarcaram e deram voz de prisão. Entretanto, o homem atirou contra os policiais, que intervieram. Ele foi baleado e morreu no local", informou em nota a Secretaria da Segurança Pública.

Após a troca de tiros, o reforço policial chegou ao local rapidamente e cercou a região. Ambulâncias dos bombeiros e do Samu realizaram atendimentos de feridos para hospitais próximos. A polícia não confirmou o estado de saúde dos atingidos. Uma investigação deverá apurar as circunstâncias da ocorrência por meio de um inquérito.