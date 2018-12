Suspeito é morto e turista ferida durante assalto em praia de São Vicente

SOROCABA – Uma tentativa de arrastão em uma praia movimentada terminou com um suspeito morto por um policial e uma banhista baleada, no fim da tarde deste sábado (15), em São Vicente, litoral sul do Estado de São Paulo. Um segundo suspeito ficou ferido ao ser agarrado e espancado por populares. Os dois rapazes tentavam roubar os banhistas na Praia dos Milionários, uma das mais badaladas da cidade, quando foram abordados por um policial militar que estava de folga. Um deles sacou uma arma e houve troca de tiros.

O tiroteio causou pânico e correria entre os frequentadores. O policial acertou tiros no suspeito, que ainda correu para uma rua e morreu logo depois. Uma banhista de 32 anos ficou na linha de tiro e também foi atingida por um disparo. Baleada na região lombar, a vítima foi levada ao Hospital Municipal de São Vicente e permanecia internada neste domingo (16), em estado estável. O outro suspeito, um adolescente, foi agarrado e surrado por moradores. Bastante ferido, ele foi resgatado pela polícia. O estado de saúde do suspeito não foi informado.

O tiroteio deixou moradores e turistas assustados. Relatos postados em redes sociais falam em ao menos seis tiros. Após o tiroteio, curiosos e aglomeraram em torno do corpo da vítima, ensaguentada e ainda viva. “Deixa morrer, deixa morrer o vagabundo”, gritavam para os policiais. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) e até este domingo aguardava identificação. A Polícia Civil recolheu as armas dos policiais e do suspeito morto. A perícia deve indicar de que arma partiu o tiro que atingiu a banhista. A Polícia Militar informou que havia policiamento no local e que o policiamento no litoral foi ampliado devido ao aumento de turistas durante o verão.