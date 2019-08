Suspeito é baleado após tentar assaltar guarda civil na zona sul de SP

SÃO PAULO - Um homem foi baleado após tentar assaltar um guarda civil municipal na madrugada deste sábado,3, no Brooklin, zona sul da capital.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o agente contou que foi abordado por três rapazes que tentaram pegar sua arma, na na Avenida Professor Vicente Rao, na zona sul. Na sequência, o GCM efetuou um disparo e atingiu um dos suspeitos.

O caso foi registrado no 27ºDP, na região do Ibirapuera, que prossegue com as investigações para esclarecimentos dos fatos.