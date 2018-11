Sushiman surta, ameça clientes e é morto por policiais no Itaim Bibi

O sushiman Leandro Santana dos Santos, de 26 anos, foi morto nesta quarta-feira, 21, por policiais após ter ameaçado clientes e supostamente reagido a uma abordagem policial em um restaurante do Itaim Bibi, na zona oeste de São Paulo. Ele chegou a ser levado ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu. ​As informações são da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

O caso aconteceu no restaurante Jam, na Rua Lopes Neto, por volta das 23 horas. Clientes e funcionários estavam fora do estabelecimento quando os policiais chegaram ao local.

Segundo a polícia, o cozinheiro estava no interior do restaurante com duas facas fazendo ameaças. Assim que a PM conseguiu entrar e o homem percebeu a presença dos militares, ele teria passado a ameaçá-los.

Ainda de acordo com informações da SSP, os policiais tentaram negociar, mas Santos estava agitado. Foram utilizadas munições não letais para acalmá-lo, mas não teriam surtido efeito. Santos teria arremessado uma das facas contra um policial, que conseguiu desviar. Os PMs atiraram no homem.

A polícia não informou quantos disparos foram efetuados e quais regiões do corpo de Santos foram atingidas. Foram solicitados exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML). As armas dos militares foram apreendidas.

O caso foi registrado como lesão corporal, morte decorrente de oposição à intervenção policial e resistência no 14º Distrito Policial (Pinheiros), mas deve seguir para o 15º DP (Itaim Bibi), responsável pela área.