Suposta prova causa discórdia entre policiais

Seis meses depois, a Corvida anunciou que um laudo identificou que a chave era a mesma que estava no local do crime quando os corpos foram encontrados. Um dia depois, Martha foi exonerada do cargo de delegada-chefe da 1.ª Delegacia, alimentando a suspeita de que a chave foi "plantada" na casa dos suspeitos. Policiais da Corvida tiveram de rever as acusações ao constatar que entre as 16 chaves apreendidas não havia nenhuma da marca La Fonte.