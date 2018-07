Supersalário será devolvido em até 36 vezes Todos os funcionários da Prefeitura que receberam salários acima do teto de R$ 24.117,62 devolverão a quantia recebida indevidamente em até 36 prestações. A permissão do ressarcimento no modelo crediário está em decreto publicado ontem pelo prefeito Gilberto Kassab.