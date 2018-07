Supermercado em Osasco é invadido

Um bando formado por pelo menos 10 homens invadiu, por volta da 0h30 deste sábado, 21, uma loja da rede de supermercados Comprebem localizada na esquina da Avenida Presidente Costa e Silva com a Rua Catarina Fazio Antoniazzi, na Vila Córrego Rico, zona norte da cidade de Osasco, na Grande São Paulo. O estabelecimento já fechava quando a quadrilha chegou e dominou cerca de 20 funcionários. A intenção do bando era baixar as portas e arrombar alguns dos caixas eletrônicos instalados no supermercado, mas alguém já havia ligado para a PM. Policiais do 42º Batalhão cercaram o local, mas apenas um dos assaltantes, um jovem de cerca de 25 anos, foi detido. Duas vans e um Corsa, pertencente ao cunhado de um dos bandidos; além de um maçarico, coletes balísticos e documento de identidade de dois dos assaltantes foram apreendidos pelos policiais. O escritório do supermercado já havia sido invadido pelo grupo quando a PM chegou, mas não se sabe ainda o que foi levado. O caso foi registrado no 10º Distrito Policial de Osasco.