Sul e Centro-Oeste têm ventos de até 94 km/h

Estados do Centro-Oeste e do Sul do País registraram ontem rajadas de vento de até 94 km/h. Entre a madrugada e o fim da manhã, o oeste de Mato Grosso do Sul teve ventos de até 67 km/h. Um ciclone extratropical provocou ventania no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Em Porto Alegre, segundo dados do Aeroporto Salgado Filho, o vento chegou a 70 km/h às 11 horas. Uma pessoa ficou ferida após a queda de uma árvore.