SPTrans desativa dois postos de atendimento em julho

A SPTrans vai fechar dois postos de atendimento a passageiros em julho: o da Santa Cecília, na região central, e o da Santa Cruz, na zona sul de São Paulo.

Nesta sexta-feira, 13, as atividades do posto de atendimento da Santa Cecília, localizado na Rua Frederico Abranches, 172, foram encerradas.

Como opção de atendimento, os usuários têm disponível o posto da Rua Augusta, 449, com expediente de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, e o posto do Terminal Amaral Gurgel, que opera 24 horas, todos os dias da semana.

+++ Ferramenta digital traz mudanças previstas nas linhas de ônibus de SP

Já o posto de Atendimento Santa Cruz será desativado no dia 20 de julho. Os usuários da região têm como opções de atendimento o posto da SPTrans no Metrô Jabaquara, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e o posto do Terminal Sacomã, que funciona 24 horas

+++ Prefeitura de SP vai aumentar subsídio dos ônibus, que chegará a R$ 3 bilhões

Rede de atendimento

A SPTrans mantém 34 postos de atendimento presencial aos usuários em São Paulo, dentre eles terminais urbanos de ônibus (a maioria abertos 24 horas todos os dias da semana).

Existem também oito mil pontos de venda de créditos terceirizados que são credenciados na capital. A relação está disponível no link

+++ Relembre: SP precisa dar mais espaço para bicicleta e ônibus, diz diretor da SPTrans

Também é possível comprar créditos pela internet e com aplicativos. Veja a lista completa .